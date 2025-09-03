Une cérémonie officielle d’accueil des reliques particulières de l’ère coloniale restituées par la France s’est tenue ce 2 septembre à Antananarivo, la capitale de Madagascar, en présence du Président Andry Rajoelina et de plusieurs dignitaires malgaches.

Ces reliques sont trois crânes de l’ethnie Sakalava, dont l’un est supposé être celui du roi Toera et les deux autres crânes sont ceux de guerriers malgaches. Ces crânes ont été rendus à Madagascar après leur retenue pendant 128 ans en France.

«Cet événement est marqué par l’émotion et un élan de renaissance patriotique», a déclaré le Président malgache Andry Rajoelina qui a salué cet acte symbolisme en ces termes : «Le retour du roi Toera et de ses guerriers n’est pas seulement une consolation pour leurs familles et leurs descendants, mais aussi une source d’unité pour tous les Malgaches à travers l’Ile».

La restitution de ces reliques «permettra aux descendants de faire le deuil et d’en tirer fierté, et constitue aussi un témoignage pour les générations futures», a ajouté le Président de la Grande Ile.

Le roi Toera et ses hommes se sont opposés aux colonisateurs français lors de la bataille d’Ambiky, dans l’ouest de Madagascar, en août 1897, avant de disparaître tragiquement, renseigne l’histoire coloniale malgache. Madagascar a été colonisé par la France de 1896 au 26 juin 1960, année de son accession à l’indépendance.

L’ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, a pour sa part salué ce moment historique «comme un moment fort de la relation franco-malgache et de l’histoire de Madagascar».

«L’avenir ne peut être construit sans la connaissance du passé, y compris ses pages sombres», a encore insisté le diplomate Guillois, saluant que le roi Toera et ses guerriers «puissent enfin reposer chez eux, en permettant au peuple Sakalava, leur ethnie d’origine, de tourner une page de son histoire».