Le Burkina Faso a lancé ce mardi 2 septembre, l’expérience du Commissariat mobile visant à rapprocher les services de la Police nationale des citoyens.

Le concept de Commissariat mobile est fondé sur la nécessité de se rapprocher des populations pour l’établissement de cartes d’identité, des actes de légalisation de pièces diverses, pour la présence dissuasive à l’égard d’éventuels hors-la-loi, ou encore pour le recueil de divers renseignements et fournir des assistances diverses.

Il s’agit d’un conteneur porté par la remorque d’un poids lourd et sert d’un bureau mobile, détaille la Police du Faso. Le lancement du premier commissariat mobile a eu lieu la veille, dans le quartier de Nagrin de la capitale Ouagadougou, confronté à divers actes d’agression ces derniers mois. L’expérience sera étendue par la suite à d’autres quartiers ou agglomérations du Burkina Faso, selon la direction de la Police nationale.