Le Maroc et la Russie sont d’accord sur le fait que le droit et les principes internationaux ne peuvent être interprétés de manière à entraver l’avancée vers un règlement de la question du Sahara marocain, a affirmé, jeudi à Moscou, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita actuellement en visite officielle en Russie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, Bourita a ajouté que cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les questions régionales et internationales, avec à leur tête le partenariat stratégique approfondi liant les deux pays et le dossier du Sahara marocain.

« Nous sommes d’accord que les solutions doivent être conformes au droit et aux principes internationaux, et que ces mêmes principes ne peuvent être exploités ou interprétés d’une manière à entraver l’avancée vers les solutions », a souligné le Chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

Rappelant que la Russie assure en ce mois d’octobre la présidence du Conseil de sécurité qui doit se pencher sur cette question, Bourita a déclaré qu’ »il est temps aujourd’hui de prendre en considération la dynamique que connait ce dossier sur le plan international, grâce à l’élan impulsé par SM le Roi Mohammed VI et aux changements dans les positions de plusieurs pays » en faveur de l’Initiative marocaine comme unique solution pour le règlement définitif de ce litige territorial.

« La Russie est un acteur essentiel dans ce dossier, en tant que membre du Groupe des pays amis et membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU qui en assure actuellement la présidence tournante », a rappelé le ministre marocain, précisant que les discussions à ce sujet entre le Maroc et la Russie se poursuivront dans les prochains jours. « Le dialogue entre nos deux pays aura des résultats positifs », a-t-il précisé, assurant qu’«il s’agit d’un dialogue qui n’est contre personne, mais un dialogue pour renforcer la paix et la stabilité régionales ».

Pour sa part, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a notamment indiqué que «nous avons également abordé la situation du processus de paix au Sahara occidental, à la lumière des discussions en cours au Conseil de sécurité de l’ONU». Les deux pays, a-t-il ajouté, « partagent la position selon laquelle ces principes internationaux doivent être interprétés non pas de manière sélective (…) mais doivent être appliqués et respectés dans leur intégralité et leur interdépendance ».

Il a de même déclaré que «nous avons réaffirmé notre position de principe en faveur d’un règlement de tous les différends et conflits, en Afrique comme ailleurs dans le monde, par des moyens exclusivement politiques et diplomatiques, conformément aux principes fondamentaux du droit international, tels qu’énoncés dans la Charte des Nations unies».

Lors de leur entretien, les deux ministres ont abordé les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment en Afrique du Nord, dans la région du Sahel et au Moyen-Orient et réaffirmé leur volonté commune d’élever les relations bilatérales et la coopération à un niveau supérieur.

A la même occasion, les deux parties ont signé un Mémorandum d’entente portant création d’un Comité de Travail russo-marocain entre les départements des Affaires étrangères des deux pays.

Demain vendredi, Nasser Bourita coprésidera avec le vice-premier ministre russe, Dmitri Patrouchev, les travaux de la 8e session de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.