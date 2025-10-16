Le Chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, entamera, vendredi 17 octobre, une tournée diplomatique en Afrique de l’Est au cours de laquelle il se rendra pour la première fois au Rwanda, depuis son accession au pouvoir en mars 2024, à l’invitation de son homologue rwandais, Paul Kagamé.

Diomaye Faye poursuivra sa tournée avec une visite du 19 au 21 octobre à Nairobi, la capitale du Cameroun, à l’invitation du président kenyan, William Ruto.

Dans ce pays, la visite du président sénégalais coïncide avec le deuil décrété suite au décès, ce mercredi 15 octobre, de l’ancien Premier ministre kenyan, Raila Amolo Odinga, à la suite d’un arrêt cardiaque.

Ces déplacements s’inscrivent dans le cadre de la volonté de l’administration Faye de renforcer les relations bilatérales, dans différents domaines, entre le Sénégal et d’autres pays africains.

Avant d’entamer sa mini-tournée africaine, le Chef de l’Etat sénégalais présidera, ce jeudi 16 octobre à Dakar, la cérémonie d’ouverture du Forum national du Livre et de la Lecture et recevra le Livre blanc sur le Massacre de Thiaroye, a-t-on annoncé lors du Conseil des ministres tenu la veille.