Le ministère sénégalais de la Santé et de l’Hygiène publique a confirmé, mardi 23 septembre dans un communiqué, un deuxième cas positif de variole, appelée également variole du singe.

Le département de la santé indique qu’il s’agit d’un Sénégalais résidant au Sénégal, qui a présenté des signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre 2025.

Ce patient a été reçu en consultation au Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann le 21 septembre, où il a été hospitalisé ; et, le lendemain, le prélèvement réalisé a été confirmé positif par le laboratoire.

La même source informe que l’enquête épidémiologique a permis d’identifier 20 personnes ayant été en contact avec le patient, mais, à ce stade, aucun lien n’a été établi entre ce deuxième cas et le premier cas confirmé de variole, ni avec les personnes contacts du premier patient.

Rappelons que le 1er septembre dernier, le même ministère avait annoncé la guérison complète du patient atteint de variole le 22 août 2025. Tout en se félicitant que ce seul cas importé a été pris en charge avec efficacité, il mis en avant, la réactivité et la compétence du système national de surveillance épidémiologique, ainsi que le professionnalisme des équipes médicales.

Malgré le deuxième cas enregistré, les autorités sanitaires tiennent à rassurer la population lui promettant que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation de la maladie.

Le ministère invite ainsi chaque citoyen à la sérénité, à suivre les recommandations des agents de santé, et éventuellement à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d’apparition de signes évocateurs.