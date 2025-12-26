Dans la suite de la décision des États-Unis d’interdire l’accès à leur territoire aux ressortissants nigériens, Niamey a suspendu à son tour à titre de réciprocité, au cours de cette semaine, toute délivrance de visas aux citoyens américains.

Le Niger « interdit totalement et définitivement la délivrance de visas à tous les citoyens américains et interdit indéfiniment l’entrée sur son territoire aux ressortissants des États-Unis » ; selon les informations rapportées par l’Agence de presse nigérienne, citant une source diplomatique. La mesure nigérienne serait fondée sur le principe de la réciprocité et inscrite dans la dynamique d’affirmation de la souveraineté nationale.

L’administration de Donald Trump a mis en place des restrictions d’entrée aux Etats-Unis, touchant de nombreux pays africains, dont le Nigeria. Une nouvelle liste, publiée le 16 décembre dernier, porte à 39 le nombre total de pays soumis à ces restrictions, dont plus de la moitié se situent en Afrique.

Le taux élevé de dépassement de durée de séjour et la sécurité nationale figurent parmi les raisons invoquées par les Etats-Unis pour justifier ces mesures.