Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa « profonde douleur » suite au décès accidentel du Général Mohammed al-Haddad, Chef d’état-major général de l’armée libyenne, et de quatre officiers supérieurs.

Le drame est survenu alors que la délégation militaire regagnait la Libye après une mission officielle à Ankara, en Turquie. Dans un communiqué officiel, le Président de la Commission a fait part de sa solidarité avec les Forces armées libyennes.

Il a adressé ses sincères condoléances aux autorités de transition, au peuple libyen ainsi qu’aux familles des victimes frappées par cette « tragédie nationale ».

Mahmoud Ali Youssouf a tenu à saluer la mémoire du Général Al-Haddad et de ses collègues, soulignant que leur disparition constitue une « grande perte », non seulement pour la Libye, mais également pour la région.

Il a profité de cette douloureuse circonstance pour saluer les efforts constants consentis par les autorités libyennes pour promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays, dans un contexte de reconstruction nationale.

Réaffirmant la solidarité indéfectible de l’Union africaine au gouvernement et au peuple libyens, pendant ce moment de deuil, le Président de la Commission a enfin formulé des vœux de réconfort, de force et de paix pour toutes les familles touchées.