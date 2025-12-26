Le président des États-Unis, Donald Trump, s’est félicité jeudi 25 Décemebre, des frappes menées par les forces américaines contre des cibles de l’État islamique (EI) dans le Nord-ouest du Nigeria, en réponse aux attaques visant la communauté chrétienne dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

« Ce soir (dans la nuit de jeudi à vendredi, ndlr), sur mes ordres de commandant en chef, les Etats-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière contre la racaille terroriste de l’EI dans le nord-ouest du Nigéria », a-t-il déclaré dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

D’après ses propos, « ces terroristes ciblent et massacrent sauvagement, principalement des chrétiens innocents, à un niveau jamais vu depuis des années, voire des siècles», a-t-il souligné.

Le président Trump a affirmé avoir précédemment averti les terroristes sur les conséquences de leurs actions s’ils ne mettaient pas fin au « massacre des chrétiens ». Il a salué la « précision chirurgicale » avec laquelle les frappes ont été menées, arguant que « seuls les États-Unis en sont capables ».

« Sous mon commandement, notre pays ne permettra pas au terrorisme islamique radical de prospérer », a ajouté Trump qui a récemment, accusé le gouvernement du Nigeria de tolérer les meurtres des chrétiens par des « terroristes islamistes », des accusations rejetées en bloc par Abuja.

Concernant l’intervention militaire américaine, Abuja a précisé que ces frappes du 25 décembre étaient une opération conjointe menée à sa demande contre des terroristes.