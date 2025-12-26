La nouvelle unité industrielle de la société indienne Tata Advanced Systems Ltd inaugurée en septembre dernier à Berrechid (région Casablanca-Settat), a livré cette semaine, aux Forces Armées Royales (FAR) marocaines, le premier lot de ses véhicules blindés à roues «WhAP 8×8», a annoncé l’entreprise TATA Advanced Systems Maroc (TASM) dans son compte officiel sur la plateforme X.

«Une réalisation dont nous sommes fiers ! La première flotte de véhicules WhAP 8×8 a été livrée à l’armée royale marocaine. Renforcement des partenariats, mise à disposition de capacités éprouvées et fiables. Fabriqué au Maroc », précise l’entreprise TASM.

Pour rappel, l’usine de Berrechid a été inaugurée en septembre dernier, à l’occasion de la première visite officielle au Maroc, du ministre indien de la Défense, Rajnath Singh. Cette usine objet d’un accord d’investissement signé entre les deux parties en septembre 2024, est le fruit d’un partenariat stratégique entre le Maroc et l’Inde, visant à renforcer la capacité industrielle du Royaume dans le domaine de la défense», indiquait alors un communiqué de l’Administration de la défense nationale marocaine.

Ce projet structurant, lancé sur hautes orientations du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales, ajoute la même source, vise à permettre progressivement au Maroc d’atteindre son «autosuffisance industrielle et technologique dans le domaine de la défense, tout en constituant un levier pour le développement d’un écosystème industriel innovant et la création d’emplois qualifiés».

Dans son intervention lors de la cérémonie inaugurale de la nouvelle usine de Berrechid, le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh a qualifié ce projet de «jalon important reflétant le rôle croissant de l’Inde dans la coopération mondiale en matière de défense».

Il a de même précisé que «ce projet montre que les industries indiennes ne se limitent pas à répondre aux besoins locaux ; elles sont aussi prêtes à renforcer les capacités de défense des pays amis grâce à un partenariat modèle respectueux de la souveraineté, renforçant les capacités locales et contribuant en même temps au renforcement de la paix mondiale».

Ladite usine s’étend sur une superficie de 20.000 mètres carrés et fabriquera «un véhicule de combat blindé avancé combinant les technologies les plus récentes en matière de mobilité, de protection et de puissance de feu» avait expliqué le ministre indien de la Défense.

Ce projet «met l’accent sur la participation locale des compétences marocaines» a-t-il ajouté, précisant que l’usine TASM intègre dès son démarrage, 35% de composants d’origine locale. Ce taux devrait progressivement atteindre 50%, soutenu par un investissement important dans la formation et l’intégration de fournisseurs nationaux.

Pour conclure, le ministre indien a assuré qu’«il ne s’agit pas simplement d’une transaction commerciale d’exportation ou d’importation, mais d’un véritable partenariat qui construit des capacités au Maroc et pose une base solide pour un développement commun», mettant en avant les retombées économiques de cette coopération avec le Maroc ainsi que ses retombées technologiques à travers la création de nombreux emplois directs et indirects, et les opportunités qu’elle offre aux ingénieurs, techniciens et ouvriers qualifiés marocains.