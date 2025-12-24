Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, à l’unanimité de ses membres, ce mardi 23 décembre à New York, la résolution 2809 (2025), prolongeant pour un an jusqu’au 31 décembre 2026, le mandat de la Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM) en Somalie.

Le texte, rédigé par le Royaume-Uni, prévoit le maintien du déploiement de 11.826 agents en uniforme, dont 680 policiers. Par contre, le Conseil souligne l’urgence de garantir un financement plus flexible et pérenne pour les opérations de paix dirigées par l’Union africaine.

La résolution met aussi en avant la nécessité d’apporter un soutien supplémentaire à l’AUSSOM et aux forces de sécurité somaliennes afin de renforcer la lutte contre le groupe terroriste Al-Chabab et d’améliorer la paix et la sécurité dans le pays et dans la région.

Le Conseil, qui se dit « préoccupé par le sous-financement chronique de l’AUSSOM », invite les donateurs, aussi bien traditionnels que nouveaux, à fournir les ressources nécessaires à la mission pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat.