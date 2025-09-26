La capitale du Bénin, Cotonou accueillera, du 27 au 28 septembre, l’édition 2025 de la conférence internationale sur la nutrition (CIN-2025) qui sera suivie d’une table ronde de financement de la nutrition.

La conférence aura lieu le premier jour, sous le thème « Investir dans la nutrition : un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations » et débutera par une session protocolaire, au cours de laquelle le président béninois, Patrice Talon, prononcera une allocution.

Différents panels de discussion sont prévus avant la cérémonie de clôture qui sera marquée par la lecture de la déclaration de Cotonou, et suivie d’un diner de gala.

La table ronde, programmée pour le 28 septembre, consistera à mobiliser des acteurs/donateurs et des fonds pour une nutrition au service du développement durable dans le continent africain. La parole sera donnée aux partenaires techniques et financiers pour communiquer leurs engagements. Il est prévu une conférence de presse globale après l’allocution de clôture du Ministre d’Etat béninois, chargé de l’Economie et des Finances.

En marge de ces deux évènements se tiendra le « Village de la nutrition » à la Place de l’Amazone à Cotonou, sous le thème « Nutrition en action – Jeunesse, Innovation et Solutions locales ».

Le 27 septembre, la thématique portera sur « La jeunesse et le secteur privé innovent pour nourrir l’avenir », et le lendemain sur « Des solutions locales pour une nutrition durable ».

La Conférence Internationale sur la Nutrition est un événement stratégique organisé par le Gouvernement béninois, visant à rassembler des leaders internationaux, des experts en nutrition, des partenaires techniques et financiers pour discuter des solutions innovantes et des investissements stratégiques nécessaires pour stimuler la lutte contre la malnutrition et promouvoir le développement durable en Afrique.