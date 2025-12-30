Les autorités ivoiriennes ont fermé 1.743 établissements sanitaires illégaux en trois ans (2022-2025), dans le cadre de l’opération «Zéro clinique illégale d’ici 2025», indique un communiqué officiel.

Ces chiffres ont été livrés par la directrice des Etablissements privés et professions sanitaires, Marie-Josèphe Bitty, lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 29 décembre à Abidjan-Plateau.

Se félicitant des avancées enregistrées au terme de trois années d’actions soutenues sur le terrain, cette responsable a fait savoir qu’à ce jour, sur la base des 80%, aucune clinique n’exerce dans l’illégalité.

« Nous sommes aujourd’hui à zéro clinique illégale en Côte d’Ivoire sur les 80 % identifiés et annoncés au départ. Car d’une part, des établissements sont fermés et d’autre part, certains sont maintenant dans la légalité car, détenteur d’une autorisation », a-t-elle détaillé, précisant que plus de 1.500 cliniques ont reçu des arrêtés d’autorisation d’exercer.

Dans l’objectif de pérenniser ces acquis, Marie-Josèphe Bitty a mis l’accent sur « le suivi », soulignant qu’«il est essentiel de maintenir la pression, d’impliquer les populations et de multiplier les actions de proximité pour détecter et fermer toute structure ne répondant pas aux normes» en vigueur dans le pays.

Cette démarche gouvernementale vise à renforcer la protection des citoyens et la crédibilité du secteur privé de la santé, l’ambition étant d’établir un «système sanitaire plus sûr, plus régulé et plus performant», en synergie avec le secteur public.

Les autorités précisent que cette vaste opération d’assainissement du secteur sanitaire privé s’est basé sur une approche globale combinant, entre autres, sensibilisation, régularisation des établissements, digitalisation des procédures, enregistrement des professionnels et la mise en place d’un observatoire digital.