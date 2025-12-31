En réaction aux restrictions d’entrée aux Etats-Unis, imposées aux Maliens par Washington le 16 décembre dernier, le gouvernement malien a annoncé, ce mardi 30 décembre, l’application immédiate du principe de réciprocité pour les ressortissants américains souhaitant se rendre au Mali.

Dans un communiqué, le Ministère malien des Affaires étrangères, disant avoir pris acte de cette décision américaine touchant entre autres les ressortissants maliens, exprime son regret qu’une mesure d’une telle importance ait été prise sans la « moindre concertation préalable ».

Bamako déplore, dans la foulée, les raisons sécuritaires invoquées par Washington pour tenter de justifier sa décision « dont la motivation est à rechercher ailleurs ». La diplomatie malienne souligne une « contradiction avec les évolutions réelles sur le terrain. »

« En application du principe de réciprocité, le Ministère (…) informe l’opinion nationale et internationale que le Gouvernement de la République du Mali appliquera, avec effet immédiat aux ressortissants américains, les mêmes conditions et exigences que celles imposées aux citoyens maliens d’entrée aux Etats-Unis », martèle le communiqué.

Toutefois, en dépit de cette montée de tension, la diplomatie malienne réaffirme l’attachement du Gouvernement malien à promouvoir des relations de coopération fructueuses et des empreintes de respect réciproque avec tous ses partenaires internationaux.

Le Mali a emboité le pas du Niger qui a interdit totalement et définitivement, la semaine dernière, la délivrance de visas à tous les citoyens américains, à titre de réciprocité. Ce mardi 30 décembre, le Burkina Faso a également annoncé sa décision d’appliquer aux ressortissants des États-Unis d’Amérique des mesures équivalentes en matière de visas.

Ces trois pays forment la Confédération des Etats du Sahel (AES) qui milite activement pour le respect de la souveraineté de ses Etats membres.