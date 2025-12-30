Le gouvernement béninois a rappelé, ce mardi 30 décembre, l’application rigoureuse du décret n°2023-453 relatif à l’affichage publicitaire, rappelant qu’il s’agit d’un cadre légal essentiel pour maintenir la salubrité urbaine, la sécurité des citoyens, l’esthétique du cadre de vie, ainsi que l’équité entre tous les candidats et partis politiques durant la période électorale.

Dans un communiqué, le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement Durable, souligne que ledit décret « est en vigueur », avant de rappeler certaines de ses dispositions, dans un contexte où le pays est en pleine campagne électorale pour les élections législatives et communales du 11 janvier prochain.

Le texte interdit l’affichage publicitaire sur les arbres, les feux tricolores, les panneaux de signalisation, les édifices publics, les clôtures et les équipements urbains non prévus à cet effet ; et prévoit que seuls les emplacements dédiés et autorisés par les communes peuvent être utilisés pour l’affichage électoral.

Le décret prévient que tout affichage sauvage ou non conforme à la loi sera immédiatement retiré aux frais du parti ou du candidat concerné, et pourra donner lieu à des sanctions administratives et financières. Aussi, les espaces publics, places, ronds-points et voies principales doivent-ils rester libres de toute obstruction visuelle ou physique.

Tous les partis politiques, candidats et responsables de campagne sont appelés à faire preuve de civisme et à respecter scrupuleusement cette réglementation, afin de garantir des élections apaisées, transparentes et respectueuses de l’environnement commun.

Le communiqué indique que les services municipaux et préfectoraux intensifieront les contrôles sur le terrain afin de garantir l’application de ces dispositions.

Après le scrutin du 11 janvier prochain, les Béninois seront à nouveau appelés aux urnes pour la présidentielle qui aura lieu en avril 2026.