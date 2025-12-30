Le président du Gabon, Oligui Nguema annonce un remaniement ministériel imminent

Le président du Gabon, Oligui Nguema annonce un remaniement ministériel imminent

Une nouvelle équipe gouvernementale devrait prendre incessamment les rênes du Gabon, a annoncé le Chef de l’Etat gabonais, Brice Oligui Nguema qui présidait ce lundi 29 décembre, une réunion du Conseil des ministres.

« Le Chef de l’Etat a indiqué que la formation d’un nouveau Gouvernement interviendra dans les tous prochains jours », lit-on dans le communiqué publié à l’issue de la réunion.

Nguema a invité, à cet effet, les membres du gouvernement sortant, y compris ceux ayant assuré les fonctions par intérim, «à veiller, avec rigueur, méthode et professionnalisme, à l’organisation d’un transfert fluide, ordonné et exhaustif des charges au profit des ministres entrants».

Il a également souligné la nécessité pour ce passage de relais de « s’opérer dans le strict respect des valeurs républicaines, du principe de continuité de l’Etat, ainsi que des exigences de loyauté, de discrétion et de responsabilité inhérentes à l’exercice des fonctions gouvernementales».

Avant d’ouvrir le chapitre d’une nouvelle équipe, le Président a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des membres du Gouvernement nommé le 5 mai 2025, saluant le travail accompli, dans un contexte exigeant marqué par la fin de la Transition et la préparation d’un nouveau cycle institutionnel.

Il a indiqué que cette phase charnière de l’action publique a été conduite avec engagement, disponibilité et sens élevé de l’État, et a tenu à rendre hommage à l’esprit de responsabilité dont ont fait preuve les membres du Gouvernement sortant dans l’accomplissement de leurs missions.

Lire aussi