Une nouvelle équipe gouvernementale devrait prendre incessamment les rênes du Gabon, a annoncé le Chef de l’Etat gabonais, Brice Oligui Nguema qui présidait ce lundi 29 décembre, une réunion du Conseil des ministres.

« Le Chef de l’Etat a indiqué que la formation d’un nouveau Gouvernement interviendra dans les tous prochains jours », lit-on dans le communiqué publié à l’issue de la réunion.

Nguema a invité, à cet effet, les membres du gouvernement sortant, y compris ceux ayant assuré les fonctions par intérim, «à veiller, avec rigueur, méthode et professionnalisme, à l’organisation d’un transfert fluide, ordonné et exhaustif des charges au profit des ministres entrants».

Il a également souligné la nécessité pour ce passage de relais de « s’opérer dans le strict respect des valeurs républicaines, du principe de continuité de l’Etat, ainsi que des exigences de loyauté, de discrétion et de responsabilité inhérentes à l’exercice des fonctions gouvernementales».

Avant d’ouvrir le chapitre d’une nouvelle équipe, le Président a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des membres du Gouvernement nommé le 5 mai 2025, saluant le travail accompli, dans un contexte exigeant marqué par la fin de la Transition et la préparation d’un nouveau cycle institutionnel.

Il a indiqué que cette phase charnière de l’action publique a été conduite avec engagement, disponibilité et sens élevé de l’État, et a tenu à rendre hommage à l’esprit de responsabilité dont ont fait preuve les membres du Gouvernement sortant dans l’accomplissement de leurs missions.