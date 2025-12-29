La République centrafricaine (RCA) a gagné, ce 28 décembre, le pari du bon déroulement des quatre élections simultanées (présidentielles, législatives, régionales et municipales), dans un climat apaisé, a annoncé hier dimanche dans un communiqué, la Mission de l’ONU en RCA (MINUSCA).

La mission onusienne rappelle que ces élections ont été organisées avec son appui logistique, depuis plusieurs semaines, pour approvisionner l’entièreté des 140 démembrements de l’Autorité nationale des élections.

La MINUSCA se félicite, entre autres, des files d’attentes devant la grande majorité des bureaux de vote aussi bien à Bangui, la capitale, que dans l’ensemble des préfectures qui ont vécu ces derniers jours au rythme de l’accélération des préparatifs, ainsi que des bonnes conditions dans lesquelles se serait déroulé le vote, ne serait-ce que dans certaines localités.

Aussi, l’ensemble du territoire centrafricain a-t-il bénéficié d’un important dispositif sécuritaire à la hauteur de l’évènement, indique la Mission, soulignant que, depuis plusieurs semaines, militaires et policiers de la MINUSCA ont été déployés à travers le pays en soutien aux Forces de défense et de sécurité nationales.

Les patrouilles des Forces nationales et de la MINUSCA ont été menées conformément au Plan intégré de sécurisation des élections (PISE), qui est le cadre de coordination entre les autorités centrafricaines et la MINUSCA et dont l’objectif était de garantir la sécurité avant, pendant et après les scrutins.

« Je suis très ravi du travail abattu par la MINUSCA et les autorités pour la tenue de ces élections très historiques pour notre pays. La MINUSCA s’est beaucoup investie pour leur réussite. J’ai reçu des appels des sous-préfets des différentes sous-préfectures qui m’ont rassuré que les élections se déroulent bien, sans incident majeur », a affirmé le préfet de la Vakaga (extrême Nord-est), Judes Ngayoko, cité dans le communiqué.