Les premiers résultats partiels de la présidentielle du 28 décembre, publiés dans la soirée du mardi 30 décembre, par la Direction générale des élections (DGE), placent le président de la transition, Mamadi Doumbouya, en position de force.

En effet, ce candidat vient en tête avec 86,72 % des voix, devançant de loin ses huit adversaires dans presque toutes les circonscriptions, y compris à Conakry, la capitale. Quatre candidats, ayant déjà reconnu leur défaite, ont félicité Mamadi Doumbouya après l’annonce des résultats.

A la clôture du vote, la DGE s’est félicité de la tenue réussie du scrutin, notant, entre autres, une forte mobilisation des électeurs (environ 85 % comme taux de participation provisoire) et un climat apaisé.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), à travers sa Mission d’Observation Électorale (MOE), a salué également le bon déroulement de l’élection présidentielle marquée par une forte participation, et félicité les autorités guinéennes pour la bonne organisation du scrutin intervenu quatre ans après le coup d’État ayant porté Mamadi au pouvoir.

Les résultats provisoires doivent désormais être validés par la Cour suprême, sachant que l’opposition les a catégoriquement rejetés, qualifiant le scrutin de «mascarade électorale».