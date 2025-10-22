Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’Équipe nationale de football des moins de 20 ans, sacrée Championne du monde.

À son arrivée, Son Altesse Royale le Prince Héritier a été accueilli par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lekjaa, l’entraîneur national, M. Mohamed Ouahbi, ainsi que par l’ensemble des joueurs et membres du staff technique. Une photo souvenir a ensuite immortalisé ce moment empreint de fierté et de reconnaissance.

Une cérémonie de thé a ensuite été organisée en l’honneur des jeunes champions, marquant un temps fort de convivialité et de célébration.

Cette réception traduit la Haute Bienveillance dont Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, entoure constamment la jeunesse marocaine, et son engagement indéfectible en faveur de son épanouissement à travers le sport. Elle illustre également l’intérêt particulier que le Souverain accorde au développement du football national.

Ce triomphe historique, premier titre mondial remporté par une sélection marocaine et arabe dans cette catégorie, vient couronner la vision éclairée et proactive de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, visant à hisser la formation sportive nationale aux standards internationaux les plus élevés. L’Académie Mohammed VI de Football, véritable vivier de talents, incarne pleinement cette ambition royale.

Cette victoire, symbole d’excellence et de persévérance, constitue une source de fierté pour l’ensemble du peuple marocain, mettant en lumière les valeurs d’effort, de discipline et de détermination qui caractérisent la jeunesse du Royaume.

À la suite de la finale victorieuse face à l’Argentine, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, avait adressé un message de félicitations aux Lionceaux de l’Atlas, saluant leur performance exceptionnelle et la manière exemplaire dont ils ont honoré le Maroc et représenté dignement le Continent africain sur la scène mondiale.