Les autorités sénégalaises et kenyanes ont paraphé, mardi 21 octobre, un accord d’exemption de visa, à l’occasion d’une visite officielle du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye à Nairobi, permettant aux citoyens sénégalais et kenyans de voyager sans visa pendant 90 jours entre les deux pays.

Selon la présidence sénégalaise, cet accord, intervenu à l’issue du séjour de trois jours de Diomaye Faye à Nairobi, « constitue un symbole fort de la volonté commune des deux pays de favoriser la mobilité, l’intégration africaine et les échanges humains et économiques».

Le Chef de l’Etat sénégalais a été reçu par son homologue kenyan, William Samoei Ruto, à la State House de Nairobi, où les deux dirigeants ont eu des entretiens de haut niveau consacrés au renforcement des relations bilatérales, ainsi qu’à des questions d’intérêt commun aux plans régional et international.

Au niveau bilatéral, leurs échanges ont porté sur un large éventail de domaines prioritaires, notamment la paix et la sécurité, le commerce, les transports aériens, l’éducation, l’innovation, le sport, le tourisme, l’agriculture, la santé et le développement durable.

Tout en saluant la convergence de vues entre le Sénégal et le Kenya, les deux chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence des liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux nations.

Cette « dynamique nouvelle » enclenchée par les deux pays, « jette les bases d’une coopération plus intégrée et plus ambitieuse, ouvrant la voie à la mise en œuvre de projets structurants au bénéfice mutuel des deux nations et au service d’une Afrique plus unie, souveraine et prospère », a affirmé la présidence sénégalaise.