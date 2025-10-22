La diplomatie marocaine a annoncé, mardi 21 octobre, dans deux communiqués distincts, le soutien réitéré par la Pologne et le Cambodge au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, comme solution sérieuse et crédible pour le règlement définitif du différend territorial autour du Sahara Occidental marocain.

La Pologne, qui considère le plan d’autonomie comme « la base sérieuse, réaliste et pragmatique pour un règlement durable » de ce conflit, a réaffirmé son soutien à la position du Maroc par la voix de son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski dans un communiqué conjoint publié à l’issue de son entretien téléphonique hier mardi, avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

La position du Cambodge a été également exprimée dans un communiqué conjoint signé par Bourita et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Cambodge, Prak Sokhonn à l’issue de leur entretien par visioconférence.

« Tout en se félicitant des efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique négociée à ce différend régional à travers le Plan d’autonomie soumis par le Maroc en 2007, SEM. Prak Sokhonn a réitéré le plein appui du Cambodge à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc », souligne le document.

A cet effet, poursuit le communiqué, le Cambodge « a salué les efforts sérieux, réalistes et crédibles du Maroc » consistant à mettre un terme à ce différend régional, et exprimé son plein soutien « aux efforts entrepris par le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel pour le Sahara qui sont conformes aux paramètres des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur cette question».

Bourita et Sokhonn ont réitéré l’attachement de leurs pays respectifs aux valeurs communes de paix, de sécurité et de stabilité, et «souligné leur rejet de tous les agendas séparatistes visant à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des Etats membres des Nations Unies», conclue le communiqué.

Le dossier du Sahara marocain a connu ces dernières des progrès majeurs sous l’impulsion du Roi Mohammed VI. Aujourd’hui plus de 120 pays, dont 23 membres de l’Union européenne (UE) soutiennent une solution durable à ce litige territorial, dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine, se félicite la diplomatie marocaine.