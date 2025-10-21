L’Union européenne (UE) et l’Egypte tiendront leur premier sommet ce mercredi 22 octobre à Bruxelles, la capitale belge, en présence, entre autres, du président du Conseil européen, António Costa, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi qui a rejoint Bruxelles ce mardi 21 octobre.

L’UE dit considérer l’Égypte comme un « partenaire stratégique essentiel » compte tenu de sa situation géographique et du rôle stabilisateur majeur que joue ce pays dans la région du Moyen-Orient.

Selon le Conseil européen, le sommet sera axé sur les relations bilatérales entre l’UE et l’Egypte et sur l’approfondissement de leur partenariat politique et économique, tel que défini dans leur partenariat stratégique et global, dans le but de favoriser leur stabilité, leur paix et leur prospérité communes.

Les dirigeants présents au sommet débattront également des défis mondiaux actuels, y compris la situation au Moyen-Orient, l’Ukraine, le multilatéralisme, le commerce, les migrations et la sécurité.

En marge du sommet, se tiendra un vaste forum économique consacré aux opportunités d’investissement en Égypte, avec la participation de grandes entreprises européennes et de dirigeants du monde des affaires.

« Notre premier sommet bilatéral sera une excellente occasion d’approfondir encore notre partenariat, de coopérer pour relever nos défis communs et de libérer tout le potentiel de nos relations », a déclaré António Costa.

Pour Le Caire, ce « sommet historique couronne le partenariat stratégique et global officiellement lancé au Caire en mars 2024 » et permettra de « consolider les cadres de coopération et de coordination politique avec la partie européenne, ainsi qu’avec la Belgique, sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. »

Pour rappel, en mars 2024, l’UE et l’Egypte avaient signé un partenariat stratégique et global qui repose sur six piliers, notamment les relations politiques, la stabilité économique, le commerce et les investissements, la migration et la mobilité, la sécurité, la démographie et le capital humain.

Le dirigeant égyptien tiendra une série d’entretiens importants avec de hauts responsables de l’UE et plusieurs dirigeants européens, et rencontrera également le Roi Philipe des Belges.