La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé l’arrivée ce lundi 20 octobre à Abidjan, du chef de sa Mission pour l’observation de l’élection présidentielle du 25 octobre Côte d’Ivoire, indique un communiqué de l’organisation sous-régionale.

Le Chef de la mission d’observation, Yemi Osinbajo a été accueilli par le Commissaire aux affaires Politiques paix et sécurité de la Commission de la CEDEAO, Abdel-Fatau Musah et la Représentante Résidente de cette Communauté en Côte d’Ivoire, Fanta Cissé.

Ce responsable aura pour mission de coordonner la mission conjointe composée de 207 observateurs de la CEDEAO et de 66 autres de l’Union Africaine (UA). Il sera secondé par Baboucarr Blaise Ismaïla Jagne, ancien ministre gambien des Affaires étrangères.

Osinbajo a exprimé «son bonheur et son honneur de conduire cette mission en cette terre de paix et d’accueil de l’Afrique de l’Ouest», exprimant «le vœu que le processus en cours se déroule dans des conditions apaisées et dans le respect des principes, normes et standards régionaux et internationaux».

Les observateurs de la CEDEAO et de l’UA seront déployés sur toute l’étendue du territoire national de la Côte d’Ivoire pour suivre le déroulement des opérations de l’élection présidentielle.