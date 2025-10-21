Le nouveau Premier ministre malgache, Fitiavana Tanindrazana Fandrosoana, nommé hier lundi par le président Michael Randrianirina, a enjoint, ce mardi 21 octobre dans un communiqué, les hauts responsables dans les différents ministères, à ne pas « sortir du territoire national, sauf autorisation dûment établie par la Primature».

Cette mesure restera en vigueur jusqu’à l’effectivité de la passation de service et des audits de gestion diligentés auprès des ministères, dans les trois mois au plus tard, précise le texte.

Les personnalités visées sont soumises à l’obligation d’assurer le fonctionnement régulier et continu de leurs services, et de s’abstenir de tout engagement de crédits, en dehors des dépenses à caractère alimentaire.

Dans l’attente de la mise en place d’un nouveau gouvernement, et afin de préserver le patrimoine de l’État, les différents responsables, aussi bien dans les ministères que dans les organismes qui leurs sont rattachés, « sont tenus de préparer l’inventaire exhaustif des matériels et mobiliers de bureau, matériels roulants, matériels bureautiques et informatiques, ainsi que des dossiers en instance et en cours» d’exécution.

La nomination de Fandrosoana est intervenue trois jours après que le colonel Michael Randrianirina a officiellement prêté serment en tant que chef d’Etat.

Le nouvel homme fort malgache a fait savoir que la nomination du nouveau Chef du gouvernement «marque une étape significative dans la gestion des affaires publiques et la poursuite de tous les efforts pour mener à bien les réformes, renforcer la stabilité politique, la paix nationale et la reprise économique pour se concentrer sur les avantages communs».