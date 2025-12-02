La sélection marocaine féminine des moins 20 ans (U20) a remporté haut la main le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) 2025, pour la troisième fois consécutive, en battant ce mardi 2 décembre en Tunisie, son homologue égyptienne (2-0) .

Dès le coup d’envoi, les Marocaines ont frappé fort : un premier but dès la 1ʳᵉ minute de jeu, suivi d’un second à la 6ᵉ. Une entame parfaite qui a rapidement scellé le sort de la rencontre.

Pour cette édition 2025, les joueuses marocaines ont réalisé un parcours sans faute. Elles ont d’abord battu l’Algérie par 4-1 lors de leur entrée en lice, avant de s’imposer face à la Jordanie qui joue à titre d’invité à ce tournoi, le dimanche 30 novembre par le score de 3 buts à zéro, puis de conclure en beauté la finale contre l’Égypte par 2-0.

Pour rappel, la sélection nationale féminine U20 avait déjà remporté le même trophée à deux reprises : en 2019 à Tanger, puis en 2023 en Tunisie.