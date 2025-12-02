Le ministre nigérian de la Défense, Alhaji Mohammed Badaru Abubakar a décidé de quitter le navire du gouvernement, avec effet immédiat, invoquant des raisons personnelles de santé.

«Dans une lettre datée du 1er décembre et adressée au président Bola Tinubu, Abubakar a déclaré qu’il démissionnait pour raisons de santé », indique un communiqué signé par Bayo Onanuga, Conseiller spécial du président, précisant que le chef de l’Etat a accepté la démission et a remercié Abubakar pour les services rendus à la nation. Tinubu compte communiquer au le Sénat, le nom du successeur de Badaru, au cours de cette semaine.

Badaru Abubakar, 63 ans, a occupé ce poste de ministre de la Défense du 21 août 2023 jusqu’à la date de sa démission. Il a été auparavant, gouverneur de l’État de Jigawa pendant deux mandats, de 2015 à 2023.

Cette démission intervient peu de jours après la proclamation par le président Tinubu le 26 novembre dernier, de l’état d’urgence en matière de sécurité nationale, suite à une recrudescence des attaques terroristes et des enlèvements de masse dans le pays.