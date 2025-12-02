Le Maroc a accueilli à fin novembre 2025, un nombre record de 18 millions de touriste en hausse de 600.000 visiteurs par rapport au nombre total des touristes accueillis durant l’année 2024.

Le secteur touristique marocain affiche en effet, une croissance impressionnante de 13,5 % par rapport à la même période de l’année précédente, témoignant d’un dynamisme en constante croissance ces dernières années.

Cette progression s’inscrit dans le cadre des investissements prévus par la feuille de route 2023-2026, qui visent à améliorer la connectivité aérienne, à intensifier les efforts de promotion internationale, et à diversifier l’offre touristique avec le renforcement des infrastructures de base à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025 et de la Coupe du monde de football prévue en 2030.

Réagissant à ces résultats, la ministre marocaine du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatima Zahra Ammor a souligné que ces réalisations illustrent les avancées significatives du Maroc sous la conduite du Roi Mohammed VI, mettant en avant le potentiel exceptionnel du pays en tant que destination touristique de choix. Elle a en outre, prédit que le secteur du tourisme national s’apprête à clôturer l’année en beauté, grâce notamment à l’organisation de la CAN-2025 qui devrait faire de décembre prochain, un mois exceptionnel.