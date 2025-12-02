Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, ce lundi 1er décembre, l’exclusion, pour une période de 30 mois, de la Société Malienne de Construction, de Transport et d’Hydrocarbure (SOMACOTH SA), ainsi que de son ancien Directeur Général, Boubacar Bah.

Cette entreprise enregistrée au Mali, et son ancien patron auraient commis des pratiques frauduleuses, selon le communiqué publié par la BAD à ce sujet.

Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD a établi que «dans le cadre du Projet d’Aménagement Routier et de Facilitation du Transport sur le corridor Bamako – Zantiebougou – Boundiali – San Pédro (PR8), en République du Mali, SOMACOTH SA et M. Boubacar Bah ont commis des pratiques frauduleuses», relève le texte.

Ce projet cofinancé par le Groupe de la BAD était conçu pour améliorer la connectivité entre le Mali et la Côte d’Ivoire en désenclavant les zones rurales et en facilitant le transport le long d’un corridor stratégique de commerce et de développement.

Le communiqué ajoute que, pendant la période d’exclusion, la SOMACOTH SA et M. Boubacar Bah ainsi que toutes les entités sous leur contrôle ne seront pas éligibles pour participer aux activités financées par la BAD.

A l’expiration de la période d’exclusion, la société et son ancien DG ne seront éligibles aux activités financées par le Groupe de la Banque que « s’ils ont démontré qu’ils ont mené à bien un programme de conformité à l’intégrité conforme aux lignes directrices » de la Banque, et suivi des formations à l’intégrité des affaires.

Le Bureau de l’Intégrité et de la Lutte contre la Corruption du Groupe de la BAD est responsable de la prévention, de la dissuasion et de l’investigation des allégations de corruption, de fraude et d’autres pratiques passibles de sanctions dans les opérations financées par le Groupe de la Banque.

Il est indiqué que le personnel de la BAD et le public peuvent utiliser les canaux sécurisés de ce Bureau pour signaler les pratiques passibles de sanctions dans les opérations financées par le Groupe de la Banque.