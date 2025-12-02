Le Ministre de la Santé, en République démocratique du Congo (RDC), Samuel Roger Kamba a procédé, lundi 1er décembre, à l’institution officielle du Prix Muyembe pour la Lutte contre les Épidémies, en reconnaissance du combat mené par le professeur, Jacques Jean Muyembe en la matière, indique un communiqué officiel.

Les autorités sanitaires congolaises évoquent une initiative majeure destinée à honorer l’excellence scientifique nationale et à renforcer le leadership du pays dans la gouvernance mondiale de la santé.

Le Prix consiste en une distinction annuelle à portée continentale, dédiée aux chercheurs, cliniciens, personnels de santé et innovateurs congolais et africains dont les travaux contribuent à la prévention, à la détection précoce et à la maîtrise des épidémies. L’annonce de ce Prix a été faite à l’occasion de la cérémonie officielle marquant la fin de la 16ᵉ épidémie de la Maladie à Virus Ebola en RDC.

Le ministère de la Santé entend pérenniser, à travers cette initiative, l’héritage scientifique et humanitaire du Professeur Muyembe, dont l’engagement a permis d’inscrire la RDC au centre de la lutte mondiale contre les maladies émergentes.

Muyembe est un virologue de renommée mondiale, Directeur général de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa et a été nommé, en mars dernier, Docteur honoris causa de la Sorbonne Université.