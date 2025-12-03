Un accord de coopération en matière de formation diplomatique, a été signé ce mardi 2 décembre à Rabat, entre l’Institut Marocain de Formation, de Recherche et d’Etudes Diplomatiques (IMFRED), et l’Institut National des Etudes Diplomatiques et Stratégiques (INEDS) du Niger.

L’accord a été paraphé en marge de la première Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, qui se tient du 2 au 3 décembre dans la capitale du Royaume, par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue nigérien, Bakary Yaou Sangaré.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue de la cérémonie de signature, le chef de la diplomatie nigérienne a souligné que cet accord qui devrait permettre à Niamey de bénéficier de l’expérience marocaine en matière de formation diplomatique, vise à soutenir l’INEDS du Niger qui ouvrira bientôt ses portes.

Le Chef de la diplomatie nigérienne s’est par ailleurs félicité de la coopération très fructueuse dans divers domaines, entre le Maroc et le Niger, fondée sur le partenariat équitable et le respect mutuel.

Il a salué à la même occasion, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution historique 2797 qui consacre, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté marocaine.