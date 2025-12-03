La Directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope a été reçue en audience hier mardi à Maputo, par le Président mozambicain, Daniel Francisco Chapo, à qui elle a assuré le soutien de son organisation dans les domaines de l’aide humanitaire, de l’autonomisation des jeunes et de la gestion ordonnée des migrations, indique communiqué de Maputo.

«Nous avons rencontré le président du pays et abordé plusieurs sujets importants pour le Mozambique», a-t-elle déclaré à l’issue de leur entretien qui aurait permis un «échange approfondi sur les questions prioritaires» pour le pays.

Selon les propos de la patronne de l’agence onusienne qui promeut des migrations sûres, humaines et ordonnées, l’OIM prévoit d’apporter une aide humanitaire aux citoyens vivant dans le nord de Mozambique, où persistent les déplacements internes en raison des violences et des changements climatiques.

Concernant l’autonomisation des jeunes face aux défis de demain, l’OIM s’est engagée à renforcer les programmes de formation dans le but de garantir à ces jeunes les compétences nécessaires aux emplois de demain.

Dans le chapitre de la migration, Amy Pope a affirmé avoir discuté avec le Président sur la manière dont les migrations peuvent être intégrées à la planification du développement du gouvernement.

« Nous offrons notre soutien, nous offrons notre solidarité » et nous espérons poursuivre la coopération existante qui s’est avérée essentielle pour l’OIM, a-t-elle conclu.

D’après la présidence mozambicaine, la rencontre entre les deux personnalités au Palais présidentiel a permis de consolider une vision commune des défis humanitaires, des perspectives offertes aux jeunes et du rôle stratégique des migrations dans le développement national.

Dans un message posté sur sa page Facebook, OIM Mozambique indique que « la directrice générale de l’OIM Amy Pope est au Mozambique pour écouter, apprendre et faire avancer des solutions durables pour les déplacements, la mobilité économique transfrontalière et les opportunités » ajoutant que «sa rencontre avec le président Daniel Chapo a réaffirmé un engagement commun envers le progrès à long terme et axé sur la communauté».