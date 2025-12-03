Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, ce mardi 2 décembre dans un communiqué, une facilité de financement du commerce de 25 millions d’euros en faveur du Crédit communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank) du Cameroun pour améliorer son offre de financement du commerce au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et autres entreprises.

Approuvé la veille à Abidjan par le Conseil d’administration du Groupe, cette facilité « soutiendra l’économie camerounaise en facilitant les importations d’équipements liés aux secteurs de l’industrie, de l’agro-industrie et des télécommunications », selon le responsable de la division du financement du commerce au Groupe de la Banque, Lamin Drammeh, cité dans le communiqué.

La facilité permettra également à la BAD, poursuit-il, de fournir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices, afin de faciliter la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par CCA-Bank au profit des PME camerounaises.

Léandre Bassolé, directeur général de la Banque pour la région Afrique centrale, a souligné que cette opération « renforcera la capacité de CCA-Bank à soutenir les activités des petites et moyennes entreprises, y compris les entreprises détenues par les femmes et les jeunes, pour stimuler le secteur productif local, faciliter la croissance économique ainsi que la création et le maintien de milliers d’emplois »

Pour sa part, la directrice générale de CCA-Bank, Marguerite Fonkwen Atanga, qui s’est félicitée de cette première entrée en relation directe avec le Groupe de la BAD, le partenariat stratégique avec cette institution financière panafricaine « marque une étape majeure » pour le CCA-Bank et renforcera significativement sa capacité à accompagner les PME, les femmes entrepreneures et les jeunes entreprises au Cameroun et en Afrique.

La Garantie de transaction du Groupe de la BAD, lancée en 2021, est l’un des instruments de financement du commerce mis en place par la Banque pour soutenir les banques commerciales en Afrique.