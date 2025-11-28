Le président déchu de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embaló a été libéré par la junte militaire qui s’est accaparé mercredi dernier, le pouvoir, avant de se rendre au Sénégal où les autorités, avec à leur tête le président Bassirou Diomaye Faye, sont fortement engagées dans la résolution de la crise politique bissau-guinéenne provoquée par un coup d’Etat militaire.

Le Président Embalo est arrivé «sain et sauf» au Sénégal, confirme un communiqué du Ministère sénégalais des Affaires étrangères, précisant qu’un aéronef a été affrété par le gouvernement de Dakar pour se rendre à Bissau, afin de contribuer à l’évacuation du président évincé.

Dans le même communiqué, les autorités sénégalaises affirment être, depuis le début de la crise en Guinée-Bissau, en communication directe avec l’ensemble des acteurs bissau-guinéens concernés, et leurs échanges auraient porté sur la libération du Président Embaló et de certains de ses compagnons, de tous les autres acteurs politiques arrêtés, ainsi que sur la réouverture des frontières pour faciliter l’exfiltration et le rapatriement.

L’exfiltration du président déchu est effectivement intervenue après un Sommet extraordinaire de la CEDEAO, convoqué jeudi en mode virtuel pour examiner la situation en Guinée Bissau, suite à la prise du pouvoir par des éléments de l’armée.

Cette session, à laquelle le président Faye a pris part, a adopté plusieurs mesures, dont la ferme condamnation de la tentative de prise du pouvoir par la force, l’appel au rétablissement de l’ordre constitutionnel, ainsi que la libération sans délai du Président Umaro Sissoco Embaló et de l’ensemble des personnes retenues par les putschistes.

Les Chefs d’État des pays de la CEDEAO ont également décidé la mise en place d’un comité de médiation restreinte, dont le Sénégal fait partie, lequel devait se rendre à Bissau afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. On peut supposer que la libération d’Embaló est déjà un succès à l’actif de l’organisation ouest-africaine.

Dans son communiqué, le gouvernement sénégalais réaffirme sa disponibilité à œuvrer aux côtés de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de tous les partenaires concernés, en vue de soutenir le dialogue, la stabilité et la restauration rapide de l’ordre constitutionnel et de la légitimité démocratique en Guinée Bissau.

Sur le terrain, les militaires ont investi, ce même jeudi, le général Horta N’Tam comme président de la Transition.