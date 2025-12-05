Le président américain, Donald Trump a présidé ce jeudi 4 décembre au siège de «l’Institut Donald Trump pour la paix» à Washington, la signature d’un accord de paix présenté comme historique en présence de ses homologues congolais, Félix Tshisekedi et rwandais, Paul Kagamé et de représentants de l’Union Africaine (UA).

La conclusion de cet accord intervient au moment où d’intenses combats ont repris ces derniers jours dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), selon plusieurs témoignages recueillis sur place. Fidèle à ses habitudes diplomatiques, le président Trump a qualifié la signature de cet accord sous le leadership américain de «miracle».

Au terme de la cérémonie officielle de de signature de cet accord, le président du Rwanda, Paul Kagamé a salué la «médiation pragmatique» des Etats-Unis, tout en avertissant «qu’il y aurait des hauts et des bas dans son application».

Au nom de la RDC, Félix Tshisekedi a remercié pour sa part, Donald Trump pour avoir initié un «tournant» dans le processus de paix dans la partie orientale de son pays. Il a de même «salué le début d’un nouveau chemin », avertissant toutefois qu’«il serait exigeant et assez difficile».

L’accord signé ce jeudi couvre trois volets, dont le premier concerne la cessation des hostilités, avec l’instauration d’un cessez-le-feu, un programme de désarmement, un processus de retour des personnes déplacées et des «mesures de justice contre les responsables d’exactions», d’après le président Donald Trump.

Le second volet est axé sur «un cadre d’intégration économique régionale» et le dernier volet est consacré à la «conclusion d’accords bilatéraux des Etats-Unis avec chacun des deux pays sur l’exploitation de minerais stratégiques», indispensables aux industries de pointe mondiales net particulièrement américaine, le sous-sol de la RDC étant riche en minerais critiques indispensables à l’industrie du numérique, de l’automobile et des armements.

La signature du nouvel accord entre loa RDC et le Rwanda visait à formaliser des engagements pris en juin 2025 également sous la houlette de Washington via une précédente entente diplomatique.

Alors que la cérémonie solennelle se déroulait à Washington, sur le terrain, des combats continuent de faire rage depuis plusieurs jours dans la province du Sud-Kivu à l’Eest de la RDC, entre le groupe armé M23 soutenu par Kigali, et l’Armée congolaise appuyée par des miliciens appelés Wazalendo.