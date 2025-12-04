L’Espagne s’est félicitée de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU, de la résolution 2797 qui soutient qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est «une solution des plus réalisables».

Dans la déclaration adoptée ce jeudi à Madrid, à l’issue des travaux de la 13e Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc–Espagne, l’exécutif espagnol a salué la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 31 octobre 2025, qui considère qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est une solution des plus réalisables pour régler la question du Sahara marocain.

Tout en réaffirmant la position constante et constructive exprimée dans la Déclaration conjointe du 7 avril 2022 entre le Président du gouvernement espagnol et le Roi Mohammed VI, l’Espagne a exprimé ce jeudi, sa satisfaction concernant le dernier développement onusien sur la question du Sahara marocain, qui appuie « pleinement les efforts que font le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc ».

Cette prise de position, intervenant dans le cadre de la 13e Réunion de Haut Niveau entre les deux Royaumes qui s’est tenue les 3 et 4 décembre à Madrid, n’a fait que confirmer le soutien actif de l’Espagne à la feuille de route onusienne actuelle, qui place l’initiative d’autonomie marocaine au cœur du processus de règlement du litige artificiel monté de toutes pièces par le régime algérien autour du Sahara Occidental marocain.

A signaler par ailleurs, que la 13-ème Réunion de haut niveau, co-présidée par les chefs de gouvernement des deux pays, Aziz Akhannouch et Pedro Sanchez, en présence de plusieurs ministres a été couronnée par la signature ce jeudi de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la politique étrangère, de l’économie, de la justice, du transport, de l’agriculture et de la pêche maritime, de l’éducation et la recherche scientifique, du sport et de la mobilité durable.