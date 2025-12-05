Un des porte-parole du Département d’Etat américain, Phillip Assis a annoncé ce jeudi 4 décembre, une prochaine aide américaine estimée à 150 millions de dollars pour élargir la couverture médicale dans cinq pays africains.

30 millions de personnes résidant en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et au Rwanda vont bénéficier durant les mois à venir des services de la multinationale américaine ZIPLINE, spécialisée dans la livraison de sang et de médicaments, 24H/24, par drones dans des zones reculées.

Cette aide américaine dans le secteur de la santé va être déployée à travers un partenariat public-privé. Elle permettra de prévenir la propagation de maladies infectieuses au Sud du Sahara, de renforcer la résilience des systèmes de santé des pays bénéficiaires contre diverses maladies et urgences sanitaires.

La Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Nigeria et le Rwanda font partie des partenaires bilatérauxproactifs de la coopération américaine au Sud du Sahara.