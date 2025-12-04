La formation à distance dans l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (ETFP) a été au menu du Conseil des ministres ivoirien, tenu le mercredi 3 décembre à Abidjan, lequel a adopté un décret instituant officiellement ce mode d’apprentissage virtuel qui constitue une étape majeure dans la modernisation du système éducatif en Côte d’Ivoire.

Le gouvernement explique, dans le communiqué rendu public au terme de la réunion, que ce décret institue et encadre la mise en œuvre de dispositifs de formation à distance dans le secteur de l’ETFP.

L’objectif est de lever les contraintes géographiques, professionnelles et sociales qui limitent l’accès aux formations techniques et professionnelles, et de répondre aux besoins croissants de compétences et de flexibilité en milieu professionnel, soutient-on.

Le texte approuvé fixe ainsi les principes, les conditions de réalisation, les modalités d’accréditation, les exigences pédagogiques, les normes technologiques ainsi que les mécanismes de gouvernance et de suivi de la formation à distance dans le secteur de l’ETFP, de façon à garantir la qualité de l’offre, la sécurité des données, l’équité d’accès et la reconnaissance des certifications, détaille le communiqué.

Dans cette nouvelle approche pédagogique, il est autorisé l’exploitation d’outils technologiques innovants tels que l’intelligence artificielle, les plateformes souveraines et les ressources éducatives libres, pour soutenir le processus d’apprentissage.