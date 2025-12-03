Le Conseil suprême du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) a réaffirmé ce mercredi 2 décembre à Manama, la marocanité du Sahara et son soutien à l’initiative d’autonomie pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Dans son communiqué final sanctionnant les travaux de sa 46e session, tenue dans la capitale du Bahreïn, le Conseil de Coopération du Golfe a salué également la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 31 octobre 2025, qui consacre l’initiative d’autonomie comme un pas important pour parvenir à « une solution réaliste et réalisable ».

Le Conseil s’est félicité aussi de la Décision du Roi Mohammed VI de soumettre cette initiative au Conseil de sécurité de l’ONU et de décréter le 31 octobre de chaque année Fête nationale sous le nom de « Fête de l’Unité ».

Cette position cadre avec le soutien ferme et constant des Etats arabes du CCG au Royaume du Maroc sous la conduite du Roi Mohammed VI et à l’intégrité territoriale du Royaume et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire y compris ses provinces méridionales.

Le Conseil suprême du CCG par ailleurs, a salué lors de la séance de clôture des travaux de sa 46e session, les efforts déployés par le Comité Al-Qods, que préside le Roi du Maroc, dans le soutien à la cause palestinienne.

Le Conseil a également réaffirmé dans le communiqué final ayant sanctionné ses travaux, la centralité de la cause palestinienne et de l’établissement d’un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale, conformément à l’initiative de paix arabe et aux résolutions de la légalité internationale.

Le Conseil suprême a insisté à ce titre, sur le soutien de la souveraineté du peuple palestinien sur l’ensemble de son territoire occupé et sur la nécessité d’intensifier la coopération avec les puissances internationales et régionales et de redoubler les efforts de la communauté internationale pour le règlement définitif du conflit palestino-israélien.