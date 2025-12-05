Le gouvernement ivoirien a annoncé ce jeudi 4 décembre, la poursuite de la mise en valeur de sa «Politique intégrée des ressources minérales et de l’énergie» (PIRME) projetée sur 15 ans, pour un coût global estimé à 38.000 milliards de francs CFA (environ 68 milliards de dollars).

Dans une économie ivoirienne qui ambitionne de monter en puissance sur le plan industriel d’ici 2030 à l’échelle régionale, la PIRME table sur «l’augmentation de la production de minerais et d’hydrocarbures pour soutenir la création de richesses» ou encore «la promotion de la transformation locale des ressources extractives du pays afin d’en accroître la valeur ajoutée, en incluant les nationaux dans la chaîne de valeur».

L’exécutif ivoirien se dit persuadé que la PIRME va transformer le secteur des ressources extractives et énergétiques en un pilier majeur de l’économie nationale, en hissant «progressivement la Côte d’Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2030».

L’adoption de la PIRME a été actée par le Conseil des ministres lors de sa réunion du mercredi 3 décembre dernier. Cette «Politique intégrée» prévoit également le développement de la production d’énergie électrique par «l’augmentation de la part des sources d’énergie renouvelable dans le mix énergétique national afin de favoriser l’accès pour tous à une énergie abordable et fiable».

Deuxième économie de la zone CEDEAO depuis janvier 2024, la Côte d’Ivoire dispose dans son sous-sol, de plusieurs ressources minières encore sous-exploitées, comme l’or, le diamant, le manganèse, le nickel, la bauxite, le fer, le coltan, le phosphate, le lithium, le cuivre, le cobalt et le chrome. Son secteur minier en plein dynamisme vaut «environ 13% des exportations du pays et 5% du PIB», selon des statistiques récentes.

La Côte d’Ivoire qui est également la 3è économie francophone d’Afrique la plus riche est devenue dernièrement exportatrice d’hydrocarbures après les découvertes majeures dans «les gisements Baleine et Calao».