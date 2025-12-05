Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue néerlandais David van Weel ont salué lors d’une réunion à La Haye, les excellentes relations qui lient le Maroc aux Pays-Bas, soulignant l’ambition des deux pays, de hisser ce partenariat au rang stratégique.

Dans une Déclaration conjointe publiée à l’issue de la visite de travail du ministre marocain, Nasser Bourita, aux Pays-Bas, à l’invitation du ministre néerlandais des Affaires étrangères et ministre de l’Asile et de la Migration, David Van Weel, les deux parties ont salué la qualité exceptionnelle et la profondeur du partenariat bilatéral, fondé sur l’amitié, la confiance mutuelle et le soutien réciproque aux intérêts stratégiques des deux pays.

Sur la question du Sahara, les Pays-Bas réaffirmé qu’ »une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable pour mettre un terme définitif à ce différend régional » autour du Sahara Occidental marocain.

Les Pays-Bas, ajoute la Déclaration conjointe, accueillent favorablement l’adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU et expriment leur plein soutien aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel visant à faciliter et mener des négociations fondées sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans l’objectif d’aboutir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, telle que préconisée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

A la même occasion, les deux ministres ont mis en avant la coopération croissante entre les deux pays dans les domaines économique, agricole, sécuritaire, migratoire, culturel et scientifique, en plus d’un dialogue sur l’immigration jugé «très positif».

Bourita et Van Weel ont décidé de créer un Dialogue bilatéral sur la sécurité dès 2026, incluant la création d’un comité spécial contre le terrorisme. Les Pays-Bas ont salué au passage, le rôle du Maroc au Sahel, ses initiatives atlantiques et ses réformes conduites sous l’impulsion du Roi Mohammed VI.

Les deux parties ont également exprimé leur volonté de renforcer le partenariat économique entre le Maroc et les Pays-Bas, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert, de l’eau, des infrastructures et de l’agriculture. Elles ont également convenu de renforcer la coopération culturelle, leur collaboration en matière de droits humains et leur dialogue au sein des organisations internationales.

Les Pays-Bas ont par ailleurs, félicité le Maroc pour la co-organisation du Mondial 2030 de football et salué les réformes entreprises par le Maroc sous la conduite du Roi Mohammed VI ainsi que les Initiatives Royales régionales.