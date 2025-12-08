Le Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Mahmoud Ali Yousouf a condamné, dimanche 7 décembre, avec la plus grande fermeté, la tentative de coup d’état militaire survenue quelques heures plus tôt en République du Bénin.

Il a souligné que toute forme d’ingérence militaire dans les processus politiques constitue une violation grave des principes et valeurs fondamentaux de l’Union africaine, tout en rappelant les cadres normatifs de l’UA relatifs aux Changements Anticonstitutionnels de gouvernement (CAG) qui rejettent catégoriquement toute intrusion militaire dans la gouvernance.

Mahmoud Ali Yousouf a encouragé l’ensemble des parties prenantes nationales à privilégier l’unité, le dialogue et la préservation de la paix nationale et exprimé sa profonde préoccupation face à la multiplication inquiétante des coups d’État et tentatives de coups d’État dans certaines parties de la région.

Le président de la Commission a réitéré la position de tolérance zéro de l’Union Africaine à l’égard de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, quel qu’en soit le contexte ou la justification.

Par ailleurs, il réaffirmé le soutien de l’UA au Président Patrice Talon et aux autorités légitimes du Bénin, ainsi qu’au Peuple béninois, qui, selon ses propos, continue de démontrer son engagement envers la démocratie, la paix et la stabilité institutionnelle dans le continent.

L’Union africaine se tient prête, en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux, à accompagner le gouvernement et le Peuple du Bénin vers le rétablissement complet de l’ordre constitutionnel et le renforcement des institutions démocratiques du pays, a-t-il assuré.

Sur le terrain, les forces loyalistes ont réussi à avorter la tentative de coup d’Etat menée par un groupe de militaires. La CEDEAO a déployé immédiatement une force régionale pour préserver l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale du pays. Dans la soirée du dimanche, le président Patrice Talon a déclaré que la situation était totalement sous contrôle.