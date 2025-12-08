La cérémonie de prestation de serment du Président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, réélu pour un nouveau mandat, se tient ce lundi 8 décembre à Abidjan, la capitale économique de la côte d’Ivoire, en présence de nombreuses personnalités politiques africaines et internationales.

Parmi les chefs d’Etat attendus, figurent ceux de l’Angola, du Congo-Brazzaville, de Djibouti, du Gabon, du Sénégal, des Comores, du Ghana, de la Gambie, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Mauritanie. Le président Ouattara devrait prêter serment devant le Conseil constitutionnel, avant de prononcer son discours de circonstance en présence des hautes autorités du pays et des grands invités étrangers.

Des vice-présidents, des chefs de gouvernement et des anciens présidents de certains pays africains, sont également annoncés, sans oublier des envoyés spéciaux des Etats-Unis et de la France, ainsi que des délégués d’organisations internationales, faisant de cérémonie d’investiture un rendez-vous diplomatique majeur.

Ouattara a été réélu pour un quatrième mandat à l’issue du scrutin présidentiel du 25 octobre dernier, avec 89,77% des suffrages exprimés ; au grand dam d’une partie de l’opposition qui est toujours contre ce nouveau quinquennat jugé « anticonstitutionnel ».