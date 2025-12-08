L’Egypte, qui compte actuellement 69 écoles égypto-japonaises sur son territoire, ambitionne de porter ce nombre à 500 au cours des cinq prochaines années, selon un communiqué de la présidence.

Ce projet a été communiqué par le président Abdel Fattah Al-Sissi lors d’une rencontre tenue samedi 6 décembre, avec le Premier Ministre, Mustafa Madbouli et le Ministre de l’éducation et de l’enseignement technique, Mohammed Abdul Latif. La réunion a porté, entre autres, sur l’évolution des écoles japonaises en Égypte.

Au cours de la même journée, Al-Sissi a reçu un groupe d’experts japonais en éducation exerçant actuellement en Egypte, en présence du Premier ministre et du ministre de l’Éducation. A cette occasion, le Président a salué le rôle de ces experts dans les projets éducatifs conjoints, et notamment leur contribution au soutien du système éducatif au sein des écoles japonaises en Egypte, indique-t-on dans un autre communiqué.

Le chef de l’Etat a également exprimé son appréciation pour l’expérience japonaise caractérisée par la discipline, des compétences élevées et une efficacité remarquables.

Les experts japonais se sont félicités, pour leur part, des évaluations très positives du projet japonais en Egypte, qui compte 69 écoles en huit ans, tout en réaffirmant leur engagement à établir solidement les fondements du système éducatif japonais, notamment par la formation continue des enseignants et le développement des programmes scolaires.

Ils ont affiché leur volonté d’accroître le nombre de classes et de niveaux d’enseignement, et de recruter davantage d’enseignants hautement qualifiés, dans l’objectif de doter des élèves de compétences essentielles pour le marché du travail et la compétition mondiale.

Al-Sissi a enfin fait part de la volonté de l’Egypte de bénéficier des meilleures pratiques éducatives mondiales pour « construire le citoyen égyptien », tout en promettant que l’Etat s’efforcera de surmonter tous les obstacles pour assurer le succès du projet des écoles japonaises en Egypte et renforcer l’impact dudit projet éducatif.