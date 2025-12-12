Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf a exprimé ses profonds regrets face aux affrontements et les violences perpétrées contre les populations civiles, dans le Sud-Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), où l’armée congolaise s’affronte avec la rébellion M23 soutenue par le Rwanda, ainsi qu’en province de Cibitoke, au Burundi.

Cette situation va à l’encontre de la dynamique engagée dans le cadre de l’Accord-cadre de Doha entre la RDC et l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23), ainsi que de l’Accord de Washington entre la RDC et le Rwanda, a souligné Ali Youssouf.

L’évolution de la situation dans la région des Grands Lacs constitue une préoccupation au sein de l’organisation panafricaine qui appelle l’ensemble des parties prenantes à la retenue et à privilégier une solution politique négociée.

Tout en exprimant sa solidarité, ainsi que celle de l’UA, envers les populations civiles affectées en RDC et au Burundi, le patron de la Commission a réaffirmé la position constante de l’UA selon laquelle le règlement durable des conflits dans la région des Grands Lacs repose sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États.

L’UA a réitéré son opposition face à toute tentative d’établir une administration parallèle dans l’Est de la RDC où l’AFC/M23, qui contrôle certaines villes, propose un changement de modèle institutionnel en RDC, passant d’un État unitaire à un État fédéral.

Les États de la région sont, pour leur part, invités à respecter leurs engagements au titre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba et à se conformer pleinement au Protocole de non-agression et de défense mutuelle de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

Youssouf a enfin réaffirmé la disponibilité de l’UA à travailler de concert avec toutes les parties prenantes régionales et internationales en vue d’impulser un dialogue régional afin de mettre un terme à l’instabilité dans les Grands Lacs.