Brahim El Othmani, Président du Conseil d’administration de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques du Maroc (MGPAP), a été reconduit à l’unanimité pour un second mandat à la présidence de l’Union africaine de la mutualité (UAM).

Cette réélection a eu lieu à l’issue de la 5e Assemblée générale de la Confédération africaine des sociétés mutualistes, qui s’est tenue mercredi à Rabat, la capitale politique marocaine.

Les membres de l’UAM se sont félicités du bilan du mandat précédent, marqué par l’activation réussie de projets communs, la consolidation de la présence de l’UAM dans les instances régionales et internationales, ainsi que le renforcement de la coopération Sud-Sud. Ces initiatives viseraient collectivement à soutenir et à solidifier le système mutualiste à travers le continent africain.

Exprimant sa profonde gratitude pour cette confiance renouvelée, El Othmani, élu pour son premier mandat en juin 2025, a réaffirmé son engagement inébranlable à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie continentale pour le mutualisme, précisant que l’action de l’UAM s’inscrit pleinement dans la vision africaine du Maroc, axée sur la coopération solidaire et le développement partagé.

Pour El Othmani, cette Union est cruciale pour enrichir l’expérience marocaine en matière de couverture sanitaire universelle et renforcer son leadership dans les débats africains essentiels, notamment sur le droit à la santé, la protection sociale, la réduction de la vulnérabilité sociale et la réalisation du développement durable.

L’Assemblé générale a également élu, pour le nouveau bureau exécutif, des personnalités représentant le Sénégal, le Cameroun, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Burundi, la Tunisie et le Tchad.

Ce grand rendez-vous, placé sous le thème « Planification stratégique 2027-2030 : Vision, objectifs et priorités de l’UAM », était consacré, entre autres, à la présentation du bilan de la mise en œuvre du plan stratégique 2022-2025 de l’Union.

Créée en 2007 et présidée depuis lors par la MGPAP, l’UAM a pour mission principale de renforcer la coopération et la solidarité entre les mutuelles africaines, en mobilisant l’expertise technique pour améliorer la couverture sociale et faciliter l’accès aux services de santé pour tous.