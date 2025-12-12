Le ministre libérien des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti et le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray ont procédé officiellement, ce jeudi 11 décembre, à la signature d’un accord relatif au siège du Centre de Développement de la Jeunesse et des Sports de la CEDEAO (CDJS/CEDEAO).

La cérémonie solennelle de signature de l’accord de siège a eu lieu en marge du Conseil des ministres de la CEDEAO, qui se tient du 10 au 12 décembre à Abuja, la capitale du Nigeria.

L’acte constitue, selon le communiqué de la CEDEAO, la conclusion formelle du traité entre la CEDEAO et la République du Liberia, définit le statut juridique du CDJS/CEDEAO et garantit son indépendance, ainsi que des privilèges tels que les immunités et l’extraterritorialité des locaux pour ses agents et ses biens.

Le Libéria a exprimé sa profonde gratitude envers la CEDEAO et ses États membres pour leur rôle déterminant dans la restauration de la paix, de la démocratie et de la stabilité dans le pays. Un témoignage de reconnaissance a été remis au ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari, représentant les États membres, et à Omar Alieu Touray.

L’installation du CDJS/CEDEAO au Liberia représente une étape importante dans la coopération entre l’organisation régionale ouest-africaine et Monrovia.