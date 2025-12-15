Le Secrétaire National aux Affaires Extérieures du parti béninois «Les Démocrates», Chabi Georges Nadjim Yayi a été enlevé chez lui, dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre, par des individus en tenue policière, a annoncé, dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la formation politique Les Démocrates.

Selon le parti, Nadjim Yayi, fils de l’ancien président de la République Boni Yayi, a été conduit à la Brigade Économique et Financière, et qu’aucune information formelle n’a été communiquée pour le moment sur son interpellation, ni à sa famille ni aux responsables du Parti. L’interpellation de Nadjim Yayi intervient quelques jours après une tentative de coup d’État manquée dans le pays.

«Le Parti Les Démocrates dénonce avec la plus grande fermeté cet acte contraire aux principes de l’État de droit et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution et s’inquiète pour l’intégrité physique de son responsable», souligné le communiqué.

La formation politique exige la libération immédiate de son Secrétaire National et appelle les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet enlèvement qui s’effectue dans un contexte national difficile.

Les Démocrates regrettent qu’un tel incident se produise en ce moment où ils sont en train de prendre toutes leurs dispositions pour «préparer et gagner la prochaine élection législative».