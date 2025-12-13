Les débats de la troisième Assemblée générale annuelle de la Conférence des présidents des institutions législatives africaines qu’abrite du 12 au 14 décembre courant au Maroc, ont débuté ce vendredi 12 décembre à Rabat, la capitale et se focalisent sur la lutte contre le terrorisme et les défis du développement en Afrique, avec la participation de près de quarante délégations venues des quatre coins du continent.

La place de l’Afrique dans l’écosystème mondial et les stratégies africaines visant à construire des institutions législatives solides capables de garantir un développement durable dans le continent ont été amplement abordées par les parlementaires africains ayant fait le déplacement à Rabat.

Dans son intervention à l’ouverture des travaux de la 3ème Assemblée Générales annuelle, le président de la Chambre basse du parlement marocain, Rachid Talbi Alami a souligné que «nul ne peut ignorer que l’Afrique est le continent qui souffre le plus des conflits, des crises et du terrorisme aveugle, qui entrave tout processus de développement», relevant à ce propos, que «les graves conséquences du terrorisme s’en trouvent décuplées, dès lors qu’il s’associent au séparatisme qui menace l’intégrité territoriale des pays».

Rachid Talbi Alami a invité ses pairs africains à condamner fermement «les alliances du terrorisme et du séparatisme» et toutes les formes de crime organisé transfrontalier et exhorté la communauté internationale «à prendre des mesures fermes contre les commanditaires et les auteurs des actes terroristes».

Plusieurs chefs de délégation se sont également exprimés sur ce mal qui ronge l’Afrique et handicape leur développement et leur sécurité, plaidant pour un renforcement accru des partenariats pour combattre ce fléau et assurer stabilité et développement dans le continent.

Les travaux de la troisième Assemblée générale annuelle de la Conférence des présidents des institutions législatives africaines s’achèvent le dimanche 14 décembre.

En parallèle et en marge de cette rencontre parlementaire africaine, sont prévus des entretiens bilatéraux entre Marocains et Africains axés principalement sur la dernière résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara Occidental marocain.

Cette résolution historique, rappelle-t-on, a conclu officiellement que le plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, est l’unique solution pour le conflit régional du Sahara, sachant que le Royaume du Maroc se trouve lui aussi confronté depuis un demi-siècle, au Mouvement séparatiste sahraoui dirigé par le front Polisario, avec l’appui et le soutien inconditionnels du régime algérien.