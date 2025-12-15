Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) a proclamé, dimanche 14 décembre à Paris (France), l’indépendance de la Kabylie, indique la direction du MAK dans une «Déclaration d’indépendance de la Kabylie», dont le texte intégral a été publié sur sa page Facebook.

«Je proclame solennellement l’indépendance de la Kabylie», a déclaré le président du MAK, Ferhat Mehenni, au nom du Mouvement et de l’Anavad (Gouvernement Kabyle en exil), ajoutant que, conformément à sa Constitution, «la Kabylie est dorénavant une République Fédérale et elle est démocratique et laïque».

Mehenni a précisé que «cette indépendance prend effet pour l’éternité, à partir de cet instant-même où j’appose mon paraphe sur cette Déclaration», ajoutant que «le peuple kabyle récupère dès aujourd’hui, la plénitude de sa souveraineté sur lui-même et sur son territoire».

Désormais, pour le MAK, l’autorité algérienne sur la Kabylie est «étrangère à la Kabylie et sur le peuple kabyle» et «le rétablissement de l’autorité kabyle sur la Kabylie» a commencé dès ce dimanche 14 décembre 2025.

La «République Fédérale de Kabylie», brandie comme la « représentation légitime du peuple kabyle chez elle et sur la scène internationale» se déclare «ouverte au dialogue avec les autorités algériennes et les instances internationales sur les modalités de transfert des compétences qui lui reviennent de droit, naturellement et légitimement», a-t-il précisé.

Pour le MAK, qui évoque «l’avènement d’une ère nouvelle pour le peuple kabyle», estime que l’indépendance de la Kabylie est une «chance» pour les peuples d’Algérie et «leur ouvre la perspective d’un pays conforme à leurs aspirations contrariées par la Kabylie» et leur offre «un voisinage de fraternité et d’hospitalité et une relation future d’État à État, fondée sur l’équité, la solidarité et la paix».

La Kabylie est une vaste région située dans le Nord de l’Algérie, elle est entourée de plaines littorales à l’Ouest et à l’Est, au Nord par la Méditerranée et au Sud par les Hauts Plateaux. Elle est habitée par une population majoritairement d’origine berbère, dont le nombre avoisinait en 2022, les 7 millions de personnes.

Les quelques 3 millions de Touaregs algériens, pratiquement des nomades marginalisés qui vivent dans le Sahara central principalement dans le Hoggar et à Djanet, et dans les zones frontalières du Sud de l’Algérie et qui sont connus pour leur culture unique, leur langue le «Tamahaq», pourraient bien tentés d’emboîter le pas à leurs compatriotes de la Kabylie et proclamer leur indépendance.