Conformément aux traditions républicaines, le Président ivoirien, Alassane Ouattara a accepté ce mercredi 7 janvier, la démission du gouvernement que dirigeait Robert Beugré Mambé, suite à la publication des résultats des législatives du 27 décembre 2025 qui donnent largement vainqueur le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), une coalition au pouvoir depuis avril 2011.

En acceptant la démission de Mambé, Alassane Ouattara a ainsi mis fin officiellement à ses fonctions de Premier ministre et celle des membres de son gouvernement.

Selon un communiqué lu par le porte-parole de la Présidence ivoirienne, Masséré Touré, cette décision fait suite aux élections législatives du samedi 27 décembre, au cours desquelles « plusieurs membres du gouvernement ont été élus députés. Le Premier ministre a alors présenté la démission de son équipe, acceptée par le Chef de l’Etat ».

« En conséquence, le Président de la République a signé ce 7 janvier, plusieurs décrets » qui chargent les ministres sortants d’évacuer les affaires courantes en attendant la formation de la prochaine équipe gouvernementale.

Réélu le 25 octobre 2025 pour un quatrième quinquennat consécutif, le président Alassane Ouattara a promis « une transmission générationnelle » durant ce nouveau mandat 2025-2030. Sa coalition est majoritaire à l’échelle parlementaire, régionale et communale.