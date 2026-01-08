La production pétrolière du Sénégal en 2025 « a atteint 36,1 millions de barils de pétrole brut, dépassant les objectifs initiaux pour l’ensemble de l’exercice de cette année », s’est félicité ce mercredi 7 janvier, le ministère sénégalais de l’Energie, du Pétrole et des Mines.

Le ministère a précisé que les projections initiales de « 30,53 millions de barils pour l’année 2025 » ont été révisées à la hausse dès juin pour atteindre finalement un « total de 36,1 millions de barils ». Ce shift témoigne de « la bonne réponse des réservoirs, la tenue des puits et la robustesse des performances opérationnelles » de la plateforme Sangomar située au large des côtes sénégalaises, a souligné la même source.

Pour le seul mois de décembre 2025, « trois cargaisons totalisant 2,94 millions de barils de pétrole brut ont été commercialisées sur le marché international », a révélé le gouvernement sénégalais qui affiche un optimisme quand à l’avenir de la production d’or noir dans le pays.

Le Sénégal ne se démarque pas seulement dans la production de pétrole en Afrique de l’ouest depuis fin 2023. Parallèlement au secteur pétrolier, au cours du mois de décembre 2025, « trois cargaisons de GNL (Gaz naturel liquéfié) totalisant 0,5 million de mètres cubes, ont été exportées » depuis le champ gazier transfrontalier GTA (Grand Tortue Ahmeyim), exploité conjointement avec la Mauritanie. Le Gouvernement sénégalais mise sur la densification des recettes d’hydrocarbures pour améliorer le quotidien des populations sénégalaises d’ici 2029.